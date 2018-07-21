بوتاس يجدّد عقده مع فريق مرسيدس

المصدر: هوكنهايم - د.ب.أ

أعلن فريق مرسيدس، حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أمس، أن سائقه فالتيري بوتاس جدد عقده مع الفريق حتى عام 2019 مع إمكانية التمديد لعام 2020.

واتبع بوتاس بذلك نهج زميله البريطاني لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم لفئة السائقين، والذي جدد عقده مع الفريق لعامين آخرين، أول من أمس.

وجاء ذلك خلال استعدادات الفريق لخوض سباق الجائزة الكبرى الألماني المقرر غداً على مضمار هوكنهايم، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وبدأ بوتاس (28 عاماً) مشواره مع مرسيدس في العام الماضي، حيث حل مكان نيكو روزبرغ الذي أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ عقب تتويجه بطلاً للعالم مع نهاية موسم 2016.

وقدم بوتاس، سائق وليامز السابق، بداية قوية مع مرسيدس، حيث حقق خلال الموسم الأول له مع الفريق، الفوز في ثلاثة سباقات، علماً بأنه لم يحقق الفوز بأي سباق حتى الآن في الموسم الجاري.

ويحتل بوتاس المركز الخامس في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 67 نقطة، خلف المتصدر سبستيان فيتيل سائق فيراري.

وقال بوتاس في تصريحات نشرت بموقع فريق مرسيدس «إنها أخبار هائلة أن استمر مع مرسيدس في 2019، وكان أمراً لطيفاً أن يعلن ذلك هنا في هوكنهايم، ليس فقط لأنه سباق يخوضه فريق مرسيدس في بلاده، ولكن هذا المضمار هو الذي شهد أول انتصار لي في 2007».