سوق الانتقالات

الظهير البرازيلي فابيو الى نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي الاربعاء تعاقده مع البرازيلي فابيو ظهير ميدلزبره الانجليزي السابق لثلاثة مواسم. ونشأ فابيو (28 عاما) في صفوف فلوميننسي، قبل ان يستهل مسيرته الاحترافية في سن مبكرة مع مانشستر يونايتد في 2008.

كما حمل الوان كوينز بارك رينجرز معارا ثم كارديف سيتي قبل الانضمام الى ميدلزبره في 2016. وخاض 80 مباراة في الدرجة الانجليزية الاولى (برميرليغ) و72 في الثانية (تشامبيونشيب).

وخاض فابيو ايضا 16 مواجهة في دوري ابطال اوروبا تحت الوان الشياطين الحمر، خصوصا في موسم 2010-2011 عندما بلغ يونايتد النهائي.

وقال فابيو لموقع النادي "هذا رائع، انا سعيد جدا. اصل الى نانت، الى ناد جيد".

نانت-أ.ف.ب.

المالي بيسوما الى برايتون

لندن-أ.ف.ب.

انتقل لاعب الوسط المالي الشاب ايف بيسوما من ليل الفرنسي الى برايتون الانجليزي بحسب ما اعلن الاخير الاربعاء.

وقال بيسوما (21 عاما) الذي وقع عقدا لخمسة اعوام "اللعب في البرميرليغ حلم لي. كي تصبح لاعبا كبيرا يجب أن تثبت ما يمكنك القيام به في البطولات الكبرى. هذا ما دفعني للقدوم الى هنا".

ولم يتم الاعلان عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت انها تناهز 20 مليون يورو.

رئيس ريال مدريد يعد بالمزيد من الصفقات

مدريد-د.ب.أ.

أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأربعاء أنه سيبرم صفقات مهمة ويتعاقد مع "لاعبين رائعين" لتعزيز صفوف الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ريال لتقديم مدافع الجديد ألفارو أودريوزولا أمام وسائل الإعلام. وقال بيريز"إنه فريق كبير وسنعززه بضم لاعبين رائعين"، وذلك في أعقاب ما رددته وسائل إعلام إسبانية حول رغبة النادي في التعاقد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ومواطنه النجم إيدين هازارد.

وقال بيريز "نحن ندرك المستويات المطلوبة لدينا، نحن نادي ريال مدريد، ودائما ما نطمح إلى المزيد، وكل لقب نحرزه نعتبره انطلاقة نحو لقب مقبل".

بروستر يوقع على أول عقد احترافي مع ليفربول

وافق ريان بروستر مهاجم ليفربول الواعد على ارتباط مستقبله بناديه الحالي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما وقع على أول عقد احترافي لخمس سنوات.

وفاز مهاجم إنجلترا تحت 18 عاما بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم تحت 17 عاما بعدما سجل ثمانية أهداف وقاد بلاده لإحراز اللقب في الهند.

وقال بروستر لموقع ليفربول على الإنترنت "يبدو وكأني بكل أمانة قد قضيت مسيرتي كلها هنا. أنا في خامس موسم لي الآن ولا أزال أتذكر مراني الأول. هذا مذهل ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ".

لندن-رويترز.