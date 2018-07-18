أعمار لاعبي فرنسا تؤهلهم للسيطرة على العالم لسنوات

المصدر: معاذ كمبال - دبي

يرتكز المنتخب الفرنسي، المتوج بلقب مونديال كأس العالم لكرة القدم، على مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين تراوح معظم أعمارهم في الوقت الحالي بين 19 و27 سنة، وهو ما سيفتح الباب أمامهم للسيطرة على العالم خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مونديال 2022.

واللافت في الأمر أن كليان أمبابي، الذي حصل على جائزة أحسن لاعب شاب في الدورة وهو بعمر 19 عاماً، سيكون الباب مفتوحاً أمامه لخوض أربع دورات كأس عالم مقبلة، إذ سيكون بعمر 23 في مونديال 2022 وسيبلغ عامه الـ27 في مونديال 2026، بينما سيكون عمره 31 في مونديال 2030، على أن يصل لعمر الـ35 في مونديال 2034.

واحتل المنتخب الفرنسي المركز السادس في قائمة معدل أعمار المنتخبات الأصغر سناً في كأس العالم 2018، في روسيا بمعدل أعمار بلغ 25.9 سنة، خلف المنتخب النيجيري الذي يعد الأصغر سناً بـ24.9 سنة، ويليه المنتخب الألماني ثانياً بـ25.7 والإنجليزي ثالثاً بـ25.9 والدنماركي رابعاً بـ26.1 والسنغالي خامساً بـ26.4.

وفي المقابل فإن منتخب بنما تصدّر قائمة أكبر اللاعبين سناً، وبلغ متوسط أعمار لاعبيه 29.4 عاماً، يليه منتخبا آيسلندا وكوستاريكا، ويصل متوسط أعمار لاعبيهما إلى 29 عاماً، والأوروغواي والسعودية بـ28.7.

أعمار لاعبي منتخب فرنسا في مونديال 2022:

1- كيليان مبابي 23.

2- عثمان ديمبيلي 25.

3- أدريان رابيو 26.

4- بنجامين بافارد 26.

5- رفائيل فاران 26.

6- توماس ليمار 26.

7- بينجامين ميندي 27.

8- كورينتين توليسو 27.

9- صمويل امتيتي 28.

10- نبيل فقير 28.

11- بول بوغبا 29.

12- إيميريك لابورت 29.

13- نغولو كانتي 31.

14- أنطوني غريزمان 31.