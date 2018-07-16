أهم الأرقام القياسية التي حطمتها كأس العالم 2018 في روسيا

المصدر: موسكو -د ب أ

حطمت بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها روسيا واختتمت فعالياتها أمس الأحد بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4 / 2 على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، عدداً من الأرقام القياسية منها أكثر عدد من ضربات الجزاء وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الوقت القاتل وكذلك أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق واحد من الكرات الثابتة.

لكن المونديال الروسي لم يحطم أرقام أخرى، منها إجمالي عدد الأهداف المسجلة، وفيما يلي أبرز الأرقام التي شهدها المونديال الروسي 2018:

الرقم 4 :

شهد المونديال الروسي أربع حالات طرد طوال مبارياته ال64، حيث طرد كل من الألماني جيروم بواتينج والروسي ايجور سمولنيكوف للحصول على الإنذار الثاني بينما طرد كل من السويسري مايكل لانج والكولومبي كارلوس سانشيز بالبطاقة الحمراء مباشرة.

وشهد المونديال الروسي أقل عدد من حالات الطرد في كأس العالم منذ نسخة 1978.

الرقم 9:

حطم المنتخب الإنجليزي رقما قياسيا في كأس العالم بعد أن سجل تسعة أهداف من جميع أهدافه الـ12، من كرات ثابتة.

الرقم 10:

بات توماس مونيير عاشر لاعب بلجيكي يسجل في المونديال الروسي، بعد أن هز شباك المنتخب الإنجليزي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليعادل الفريق البلجيكي بذلك الرقم الذي سجله كل من منتخبي فرنسا وإيطاليا في نسختي 1982 و2006 من البطولة، على الترتيب.

الرقم 19:

شهد المونديال الروسي 19 هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وهو ما يزيد بفارق سبعة أهداف على العدد المسجل في مونديال البرازيل 2014.

الرقم 20:

يحتل المنتخب الكرواتي المركز العشرين في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم، وقد كان المنتخب صاحب التصنيف الأقل في سجل المباريات النهائية للمونديال، منذ أن بدء إصدار تصنيف منتخبات الكرة في 1992.

الرقم 29:

احتسب الحكام 29 ضربة جزاء، ليحطم المونديال الروسي بذلك الرقم السابق المسجل في بطولات 1990 و1998 و2002، حيث شهدت كل منها إجمالي 18 ضربة جزاء.

الرقم 30:

سجلت شبكة "فير" لمكافحة التمييز في كرة القدم أكثر من 30 حالة اعتداء جنسي من قبل المشجعين في روسيا، وأشارت إلى أن العدد الحقيقي ربما يبلغ عشرة أضعاف العدد المسجل.

الرقم 99.32:

نسبة القرارات التحكيمية الصحيحة التي اتخذت في مباريات البطولة قبل المباراة النهائية، حسب ما أعلنه الفيفا.

وأكد الاتحاد الدولي أن استخدام نظام "حكم الفيديو المساعد" الذي يطبق للمرة الأولى في المونديال، رفع نسبة القرارات التحكيمية الصحيحة.

الرقم 169:

خلال 64 مباراة في المونديال، احتفل المشجعون بإجمالي 169 هدفا وبلغ متوسط التهديف في البطولة 64ر2 هدف في المباراة وهو ما يقل بنسبة طفيفة عن المتوسط المسجل في مونديال البرازيل 2014 (67ر2 هدف في المباراة).

وبشكل عام، يحتل المونديال الروسي المركز 15 في قائمة جميع النسخ الـ21 من البطولة، من حيث المعدل التهديفي.

الرقم 46 ألف و885:

هو متوسط الحضور الجماهيري، وقد شكل تراجعاً كبيرا مقارنة بمتوسط الحضور المسجل في مونديال البرازيل 2014 (53 ألف و592 مشجع في المباراة)، وذلك نظرا للسعة الأقل للاستادات.

الرقم 857 ألف:

فرض الفيفا غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 857 ألف فرنك سويسري (857 ألف دولار) في مخالفات انضباطية مختلفة. منها 360 ألف فرنك فرضت بسبب ارتداء لاعبين جوارب مخالفة.