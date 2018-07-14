إنفانتينو: روسيا نظمت أفضل كأس عالم

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، أمس، بروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، على تنظيم «أفضل كأس عالم على الإطلاق»، مع دخول مونديال 2018 في الأجواء التحضيرية للمباراة النهائية التي تقام غداً.

وقال إنفانتينو «قبل أعوام قلت إن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة، هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق».

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن «روسيا تغيرت، أصبحت بلداً حقيقياً لكرة القدم، ليس فقط مع كأس عالم نظمت على أعلى مستوى، لكن أيضاً لأن كرة القدم باتت جزءاً من الحمض النووي للبلاد، بفضل أداء المنتخب الوطني، وكل العمل الذي تحقق على مستوى البنى التحتية».

وأضاف «كل شيء كان مذهلاً وفعالاً جداً».

ومنذ 14 يونيو الماضي، استضافت روسيا كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، على 12 ملعباً في 11 مدينة. وعلى الصعيد الكروي، وصل منتخبها إلى الدور ربع النهائي، حيث خسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح (3-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي 1-1، والإضافي 2-2)، في نتيجة غير متوقعة، نظراً لأن المنتخب كان صاحب المركز الـ70 في التصنيف العالمي لـ«فيفا»، وهو الأدنى بين المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال.

واعتبر إنفانتينو أن «إرث كأس العالم هذه سيرفع من تصنيف روسيا بين دول كرة القدم، ما تم بناؤه، تم بناؤه من أجل المستقبل»، مضيفاً «ما تغير هو النظرة إلى روسيا، نحو مليون شخص زاروا روسيا، موسكو وأيضاً كل المدن الأخرى المضيفة، وأدركوا أنهم في بلد جميل، مضياف، مستعد لأن يظهر للعالم كله أن الواقع ليس ما نعتقد أننا نعرفه».

وأضاف أن روسيا «بلد غني بثقافته، بتاريخه، بتاريخ الإنسانية».