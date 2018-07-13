تركي آل شيخ يعلن موقف طارق حامد من الزمالك ويضم لاعبين إلى بيرامدز

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، عن عددً من الصفقات التي عقدها مع رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عندما نشر صورة له مع رئيس الزمالك وأكد استمرار طارق حامد لاعب وسط الزمالك في صفوف الفريق الأبيض.

وكان مرتضى منصور قد ظهر في فيديو مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك صباح الأربعاء وأكد أنه سيعقد جلسة مع طارق حامد مساء للتفاوض مع التجديد التعاقد، قبل أن يتخلف طارق حامد عن الحضور ويعلن مرتضى عرضه للبيع، ورد طارق حامد في بيان رسمي صباح اليوم الخميس بأنه تخلف عن حضور الجلسة لأنها "مسرحية".

كما أعلن تركي آل شيخ، عن انضمام اللاعب الدولي التونسي فرجاني للفريق الأبيض، وكان الدولي التونسي ضمن قائمة نسور قرطاج في كأس العالم، وسجل هدفا في شباك إنجلترا من ركلة جزاء، ويلعب صاحب الـ26 عاما في نادي النصر السعودي، بعدما انتقل له قادما من الترجي التونسي في الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر، أعلن تركي آل الشيخ عن انتقال أحمد الشناوي ومصطفى فتحي ثنائي الزمالك لفريق بيراميدز، وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: طارق حامد في الزمالك

وأضاف "فرجاني ساسي في الزمالك".

وأتبع "أحمد الشناوي إلى بيرامدز".

وأتم "مصطفى فتحي إلى بيرامدز".