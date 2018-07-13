مدرب كرواتيا: ما قام به اللاعبون «مذهل»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أكد مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، أن الشخصية والطموح لدى لاعبيه هما السبب الرئيس في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد وقت إضافي في كأس العالم.

وواصل منتخب كرواتيا صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2/‏‏‏1 على منتخب إنجلترا، أول من أمس، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وضرب المنتخب الكرواتي موعداً في المباراة النهائية للبطولة يوم بعد غدٍ مع نظيره الفرنسي على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

ونجح المنتخب الكرواتي في قلب تأخره بهدف مبكر أحرزه كيران تريبيير في الدقيقة الخامسة، بعدما أدرك لاعبه إيفان بيريسيتش التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يتكفل النجم المخضرم ماريو ماندزوكيتش، بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 109، بعدما اضطر الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عقب تعادلهما 1/‏‏‏1 في الوقت الأصلي.

وأوضح داليتش: «ما قام به اللاعبون أمر مذهل.. أردت إجراء تبديل في الوقت الإضافي، لكن لم يرغب أي من اللاعبين في مغادرة الملعب، لم يستسلم أحد».

وبعد الفوز على الدنمارك في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية، ثم الفوز بالطريقة نفسها على روسيا في دور الثمانية، اضطر منتخب كرواتيا إلى خوض وقت إضافي أمام الأسود الثلاثة قبل حسم الفوز بهدف ماندزوكيتش.

وأكمل داليتش: «ربما تكون تلك مشكلة في النهاية، لأننا لن نحصل على الوقت الكاف للتعافي، لكن ليس هناك أعذار، سنخوض المباراة النهائية كما لو أنها أول مباراة لنا في البطولة».