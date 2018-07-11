بالفيديو: 7 أرقام لن يمحوها التاريخ لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

انتهت رحلة كريستيانو رونالدو الكبيرة مع ريال مدريد، ولكن سيبقى ما حققه الدون مع الملكي عالقاً في الأذهان ولن يمحوه تاريخ كرة القدم حتى النهاية، وسيبقى رونالدو معلقاً في أذهان جماهير النادي، لما حققه من انجازات وارقام يعجز عن تصديقها كل من شجع أو شاهد كرة القدم على مر تاريخها.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسمياً أمس عن رحيل أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، بعد مشوار حافل بصناعة التاريخ والبطولات والأرقام التي ستبقى لأبد ولن تنتهي كما انتهت رحلة رونالدو مع الريال.

وقد سطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه كأفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد، حيث أن ما حققه اللاعب البرتغالي لم يحققه أحد في النادي الملكي من قبل بعد تسعة سنوات من الإنجازات والألقاب التي لم يحققها أحد غير رونالدو، وحقق رونالدو أرقاماً سوف يعجز القادمون في الأجيال القادمة من الوصول إليها وتحقيقها، الأسطورة البرتغالية الذي يتسيد جميع الأرقام الفردية متفوقاً على أي لاعب ارتدي قميص ريال مدريد حقق 7 أرقام لن ينساها التاريخ وهي:-



1- الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد 450 هدفاً

نجح كريستيانو رونالدو في فترة ليست طويلة في تحطيم الرقم الأبرز بقميص ريال مدريد، وكتب اسمه من أحرف من ذهب على رأس قائمة هدافي ريال مدريد عبر كل التاريخ، وهو الهداف التاريخي لريال مدريد محققاً هذا الإنجاز خلال 9 سنوات فقط داخل النادي الملكي، حيث نجح في تسجيل 450 هدفاً خلال 438 مباراة خاضها مع الميرنجي منذ انتقاله من صفوف مانششستر يونايتد عام 2009، أكثر من أى لاعب أخر ارتدى قميص نادي العاصمة الإسبانية.

ويتفوق رونالدو على جميع أساطير ريال مدريد، على رأسهم راؤول جونزاليس الذي نجح في تسجيل 323 هدفاً مع ريال مدريد خلال 741 مباراة خاضها مع النادي الملكي.

2- الهداف التاريخي لبطولات الاتحاد الأوروبي 123 هدفاً

يتفوق كريستيانو رونالدو على جميع اللاعبين في تاريخ البطولات التي تتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث نجح الأسطورة البرتغالية في تسجيل 123 هدفاً في مختلف البطولات الأوروبية خلال مسيرة مميزة مع سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

3- الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا 120 هدفاً

رونالدو ليس فقط الهداف التاريخي لريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، بل يتسيد قائمة أفضل الهدافين في البطولة الأعرق والأكبر أوروبياً برصيد 123 هدفاً متفوقاً على ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

4- البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال

بعد تغلب ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا شهر مايو الماضي، أصبح كريستيانو رونالدو هو أكثر اللاعبين فوزاً ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وتوج رونالدو بلقب البطولة 5 مرات أعوام 2008، 2014، 2016، 2017 و2018.

5- الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد

سطر رونالدو تاريخاً كبيراً في دوري أبطال أوروبا حيث حطم جميع الأرقام، ومن بينهم تسجيل 17 هدفاً خلال بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013\2014 والذي توج فيه ريال مدريد بطلاً لأوروبا.

6- أكثر اللاعبين فوزاً بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات متساويا مع ليونيل ميسي

ما فعله ميسي ورونالدو في كرة القدم لن يستطيع أحد أن يفعله مرة أخرى، فمن الصعب بل ومن المستحيل أن يتم تحطيم الرقم الخاص برونالدو وميسي المرتبط بجائزة الكرة الذهبية، حيث نجح أسطورة ريال مدريد في الفوز بها 5 مرات أعوام 2008، 2013، 2015، 2016 و2017.

7- أكثر من 50 هدف خلال 6 مواسم

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل أكثر من 50 هدفاً في الموسم الواحد بقميص ريال مدريد في 6 مواسم متتالية أكثر من لاعب أخر في تاريخ كرة القدم تحقق هذا الرقم في المواسم التالية:

2010-2011 53 هدفاَ

2011-2012 60 هدفاَ

2012-2013 55 هدفاً

2014-2015 51 هدفاً

2015-2016 61 هدفاً

2016-2017 51 هدفاً