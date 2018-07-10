بالفيديو .. تركي آل شيخ: مجلس إدارة الأهلي المصري "عصابة" ومرتضى منصور يرد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري، عن أسرار جديدة في قضية خلافه مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، وسر وصفه لهم بالعصابة.

وقال تركي في تصريحات مع الإعلامي المصري أحمد شوبير: “مجلس إدارة النادي الأهلي بمثابة عصابة، ووضعوني سبباً للتغطية على فشلهم في إدارة النادي، وشعروا بحزن شديد لأني حسمت صفقة صلاح محسن لصالح النادي”.

وأضاف تركي ” تراجع شركة صلة عن إلغاء تعاقدها مع النادي الأهلي، جاء بعد تدخل جهات سيادية سعودية، وأبدت رغبتها بالاستمرار في التعاقد بناء على إلحاح من النادي الأحمر، محمود الخطيب كان يعلم بتفاوضه مع أحمد الشناوي حارس الزمالك لضمه للقلعة الحمراء، بل هو من طلب التعاقد معه، وما أغضبني في الأمر هو انسحاب الخطيب عندما حضر اللاعب بحجة أنه بورسعيد، كما أني حاولت الإبقاء على وليد أزارو في الأهلي من أجل مصلحة النادي، ويؤسفني اتهامي بالتراجع عن كلامي، والزج باسمي في أكاذيب وادعاءات”.

وتابع تركي ” حرصت على مبادرة الصلح بعدما أبلغني كثيرون برغبة مجلس إدارة النادي في التصالح معي، وأنت يا شوبير تحدثت معي وقولت إنك قابلت محمود الخطيب وقالك يريد أن يتصالح معي بأي طريقة، عشان كده أنا بادرت، ليه كل أعضاء مجلس إدارة الأهلي يتواصلون معي من تحت لتحت، المشكلة إنهم يصدرون الخطيب في المشهد، وأنا متأسف إن الخلاف وصل بيني وبينه لهذه الدرجة، لأنه غير مدرك للأسف، مجلس الإدارة يزيد المشاكل معه ومن ثم يتحدثوا معي من بدون علمه، يتحدثوا معه عن المبادئ وهدفهم تشويه صورته لأن في اعتقادهم انهم سيبقون في مكانه".

وأردف ” العامري فاروق، كان موجودًا في التجديد لأحمد فتحي، وعدلي القيعي، كان يتحدث مع خالد أبو بكر الأسبوع الماضي عشان يتصالح، يكفيكم زيفًا وضحكًا على الجمهور، فما يحزنني أن النادي الأهلي هو من سيتضرر في المقام الأول، ذهبوا وجلسوا عند حسن حمدي، و2 من تجار الإخوان لتعويض إلغاء التعاقد مع صلة، فين الأخلاق والقيم، والأخ زكريا ناصف الذي يملك شيكات بدون رصيد من هنا لآخر السعودية، يتكلم عن المبادئ ليه؟ إحنا هنا من أجل تطوير الرياضة ونريد أن نسعد الشعب المصري، ليه كده”.

واختتم: «كل من جاء وزارني في منزلي سواء في السعودية أو مصر استفاد على حساب النادي الأهلي، بلاش دور البطولة وشماعة تركي آل الشيخ، صفحة الأهلي ذهبت بحلوها ومرها، وكل واحد يركز في فريقه ويا دار ما دخلك شر».

ومن جانبه علق مرتضى منصور رئيس الزمالك على مبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الحالية.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية “مجلس إدارة الأهلي لم يستثمر مبادرة الصلح مع تركي آل الشيخ، مكالمته كانت تهدف لمصلحة الأهلي في المقام الأول، الأهلي هو الخاسر لأنه كان داعمًا للنادي”.