أبدى سفير رابطة المحترفين لكرة القدم، ومدرب فريق جلف يونايتد في دوري الدرجة الأولى، الإسباني أندريس إنييستا، إعجابه بالمستوى الفني لمواجهة العين وشباب الأهلي في نهائي كأس السوبر، مشيداً بأداء الفريقين والأجواء الجماهيرية والتنظيمية التي صاحبت المباراة.

وقال إنييستا، في تصريحات صحافية، إن النهائي شهد مواجهة ممتعة بين فريقين يمتلك كل منهما أسلوباً مختلفاً، مشيراً إلى أن الطرفين قدما أداءً جيداً وصنعا العديد من الفرص، قبل أن يحسم العين المباراة لمصلحته بنتيجة 2-1.

وأضاف النجم الإسباني السابق: «كانت مباراة جيدة جداً، فالفريقان قدما أسلوبين مختلفين، وأدى اللاعبون بشكل جيد، وكانت لدى العين فرصه، وكذلك شباب الأهلي. النهائيات دائماً ما تكون ممتعة للمشاهدة، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا».

وأشاد إنييستا بالأجواء في استاد محمد بن زايد، قائلاً: «كل شيء كان مثالياً، الملعب جميل والأجواء رائعة، وأعتقد أن الجماهير استمتعت بالمباراة، وهذا هو الجو الذي نرغب في رؤيته في جميع المباريات، لكن النهائيات دائماً ما يكون لها طابع خاص».