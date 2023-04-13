شاركن في 3 بطولات.. 108 لاعبات في "رمضانية الشارقة للمرأة"

شاركت 108 لاعبات في منافسات البطولة الرمضانية الطلابية لألعاب القوس والسهم والسلة والطائرة، والتي احتضنها نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بهدف اكتشاف اللاعبات الموهوبات للانضمام إلى صفوف فرق النادي في الألعاب الثلاث.

ومثلت اللاعبات الـ 108، مدارس النخيلات والنوف، وأسماء وخديجة وفاطمة الزهراء وواسط النموذجية وخولة بنت ثعلبة والرفاع.

واسفرت منافسات البطولة في كرة الطائرة، الحلقة الثانية، عن حصول فريق مدرسة النخيلات على المركز الأول، ومدرسة خديجة ثانيا، فيما فاز فريق مدرسة واسط النموذجية بالمركز الأول للحلقة الثالثة، ومدرسة خولة بنت ثعلبة ثانيا، ومدرسة فاطمة الزهراء ثالثا.

وفي كرة السلة، الحلقة الثانية، فاز فريق مدرسة خديجة بالمركز الأول، ومدرسة النوف ثانيا، ومدرسة النخيلات ثالثا، فيما فاز فريق مدرسة واسط النموذجية بالمركز الأول للحلقة الثالثة، ومدرسة خولة ثانيا، ومدرسة فاطمة الزهراء ثالثا.

وأوضحت مدير إدارة الفرق الرياضية بالإنابة مي العامري بأن الهدف من البطولة الرمضانية الطلابية، هو استقطاب لاعبات موهوبات لفرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، من خلال التعاون مع المدارس، ومختلف الجهات التعليمية في الإمارات، مشيرة إلى أن البطولة أفرزت مواهب واعدة بالإمكان استثمارها في النادي عبر ضمها للفرق الرياضية في الألعاب الثلاث.