مكتوم بن محمد: المركز الأول في مدرسة محمد بن راشد.. ثقافة عمل وطموح وإنجاز

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلّم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المركز الأول ليس سعياً إلى لقب، ولا فوزاً بمكانة، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «كثيرون يرون في المركز الأول بحثاً عن مجد أو صدارة، ولكننا نتعلم من مدرسة محمد بن راشد أن المركز الأول ليس سعياً إلى لقب، ولا فوزاً بمكانة، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز».

وأضاف سموّه: «تعلمت من سموّه أهمية صنع ثقافة مؤسسية تحفّز الكفاءات، وترسّخ نموذج التفوق كأسلوب حياة. وعلّمنا محمد بن راشد أن المركز الأول هو منهج المجتهدين، الذين يجعلون كل إنجاز بداية لطموح أكبر. ومازلنا نصنع الريادة من مدرسة محمد بن راشد».

مكتوم بن محمد:

• علّمنا محمد بن راشد أن المركز الأول هو منهج المجتهدين، الذين يجعلون كل إنجاز بداية لطموح أكبر. ومازلنا نصنع الريادة من مدرسة محمد بن راشد.