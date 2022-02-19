الدوري العالمي للكاراتيه في الفجيرة يختتم بـ 12 منافسة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تختتم غداً الأحد منافسات الدوري العالمي للكاراتيه والذي تستضيفه الفجيرة في مجمع زايد الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد امارة الفجيرة وذلك بإقامة نهائيات مسابقتي الكاتا والكوموتيه للرجال والسيدات

وسيشهد اليوم الختامي للبطولة نهائيات 12 منافسة هي: الكاتا فردي رجال وسيدات ومسابقات الكوميتيه للسيدات اوزان 50، 55 ،61، 68، + 68 كجم ومسابقات الرجال أوزان 60 ،67، 75 ،84، فوق 84 كغم.

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة العميد احمد حمدان الزيودي في تصريحات صحافية: "إن الفجيرة اصبحت عاصمة لرياضات الدفاع عن النفس اضافة الى سلسلة نجاحات البطولات الكبرى التي تستضيفها الامارة مما يعكس ثقة الاتحاد الدولي للكاراتيه واختياره لإمارة الفجيرة لإقامة هذا الحدث العالمي".

بدوره، قال الامين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه المهندس حميد شامس: "نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الصورة المشرفة التي ظهرت عليها البطولة وانها صفحة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات الإماراتية في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية الكبيرة"، بينما أشاد المدير الفني للبطولة والخبير الدولي محمد عباس بالمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون المشاركون في البطولة.

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