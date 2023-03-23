" تراحم الخيرية" تستهدف علاج 200 مريضا خلال شهر رمضان

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أنها تستهدف توفير العلاج لأكثر من 200 مريضا من خلال برنامج " الناس للناس" الذي يذاع عبر إذاعة دبي على تردد "93 اف ام" يومًيا خلال شهر رمضان المبارك، والمصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

يقدم البرنامج الذي يذاع في الساعة الثانية ظهرا يوميا، مقدم البرامج والمذيع يوسف الحمادي، ومحمد الملا نائب المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، ويعرض البرنامج عددا من الحالات المرضية يوميا وتشخيصها الطبي واحتياجاتها العلاجية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية بدبي خالد القاسم: "تعد المشاريع التي تتعلق بالألآم والمرض من أسمى المشاريع الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الألم وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى من خلال برنامج " الناس للناس".

وأضاف: يساهم البرنامج الاذاعي في جمع التبرعات وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها مرضى الأمراض المستعصية".

وأشار القاسم، الى أنه خلال الاربع سنوات الماضية تم علاج 600 حالة عن طريق البرنامج الإذاعي " الناس للناس"، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، توفير اجهزة طبية، جلسات غسيل كلوي، جلسات كيماوي، توفير ادوية لذوي الامراض المناعية، زراعة كبد، بالإضافة الى تسديد ديون عدد من الغارمين.

وأفاد بأن برنامج "الناس للناس" يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة للعلاج العاجل أو لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن.

ودعا رئيس مجلس إدارة تراحم الخيرية بدبي، المحسنين الكرام من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات لتعزيز النمو الإنساني والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

ويعد برنامج " الناس للناس" من أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها "تراحم الخيرية" في السنوات الأخيرة، لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي مرضهم أو عملياتهم الجراحية.