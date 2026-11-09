"تراحم" تطلق وكيلها الذكي "رحمة" لمرافقة المتعاملين وتيسير رحلة العطاء

أطلقت مؤسسة تراحم الخيرية وكيل الذكاء الاصطناعي "رحمة" /AI Agent/ عبر موقعها الإلكتروني في خطوة تهدف إلى تسهيل رحلة المتعاملين والمتبرعين وزوار الموقع وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية للمؤسسة.

وفي حين أن الكثير من خطوات العطاء تبدأ بأسئلة بسيطة مثل "كيف يمكنني المساهمة؟" و"أين أجد الخدمة التي أبحث عنها؟" يأتي دور "رحمة" إذ ترافق المستخدمين خلال تفاعلهم مع موقع تراحم وتساعدهم على الوصول إلى المعلومات والخدمات المتاحة والتعرف إلى سبل المشاركة في مبادراتها بأسلوب يجعل التجربة أكثر وضوحاً وسلاسة.

ولا تقتصر "رحمة" على الإجابة عن الاستفسارات بل تتمثل في دورها بوصفها رفيقاً رقمياً تدعم المستخدم خلال رحلته مع المؤسسة.

ويعكس اختيار اسمها إيمان تراحم بأن التكنولوجيا تستمد قيمتها من قدرتها على خدمة الناس وأن الرحمة تتحول إلى أثر حين تجد طريقها إلى الفعل.

وتنسجم هذه الخطوة مع نهج "دبي الأفعال" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والقائم على ترجمة الطموحات والتطلعات إلى إنجازات وإسهامات وترسيخ التفاني والعطاء والإخلاص في العمل كثقافةٍ مؤسسية ومجتمعية حيث يدعم إطلاق "رحمة" الرؤية نحو الريادة في العمل الخيري والإنساني المستدام والحرص على توظيف الابتكار والتحول الرقمي لخدمة العمل الخيري ومن خلال إطلاق "رحمة" توظف تراحم الابتكار لتقريب الخدمات من المجتمع وجعل العطاء أكثر سهولة.

ويتزامن إطلاق "رحمة" مع شهر "الإمارات تبتكر" الذي تحتفي فيه الدولة خلال شهر نوفمبر بالأفكار والمبادرات المبتكرة في مختلف القطاعات لتقدّم تراحم من خلالها نموذجاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الخيري والإنساني.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية الدكتور أحمد تهلك إن تراحم تؤمن بأن قيمة التكنولوجيا لا تكمن في تطورها فحسب بل في قدرتها على إحداث أثر حقيقي في حياة الناس لذلك أطلقنا "رحمة" لترافق مستخدمي موقعنا وتساعدهم على الوصول إلى ما يحتاجون إليه من معلومات وخدمات بوضوح وسهولة بما يعزز جودة تجربتهم ويدعم مسيرتنا في التحول الرقمي".

وأضاف تهلك " استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واستلهاماً لنهج سموه في "دبي الأفعال" و"رسالة الرحمة" نوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتنا وتحسين تجربة متعاملينا ونتبنى رسالةً غايتها خدمة الإنسانية بعطفٍ ورحمة وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في تلبية الاحتياجات الإنسانية وترك بصمةٍ مجتمعية ملموسة ويشكل إطلاق الأداة الجديدة القائمة على تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي امتداداً لهذه الرسالة وخطوةً نوعية في مسار تطوير خدماتنا الرقمية وتسهيل تقديم المساعدات الصحية والتعليمية والسكنية بموثوقية وشفافية وتعزيز التكاتف والتعاضد بين أفراد المجتمع".

وتستقبل المؤسسة يوميا أسئلة متشابهة من متعاملينا: ما المستندات المطلوبة؟ وكيف أتابع طلبي؟ واليوم تجيب "رحمة" عن هذه الأسئلة في أي وقت فيعرف المتعامل خطوته التالية دون انتظار ويتفرغ فريقنا للحالات التي تحتاج إلى متابعة خاصة لفئات أصحاب الهمم وكبار السن. وسنواصل تطوير "رحمة" مع كل سؤال يصلها لتبقى قريبة من احتياجات الناس".

ويتوفر وكيل الذكاء الاصطناعي "رحمة" عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة تراحم الخيرية ضمن جهودها المتواصلة لتطوير تجربة المتعاملين وتعزيز وصول أفراد المجتمع إلى خدماتها ومبادراتها.