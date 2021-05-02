دور.. وممثل.. علي ربيع يسجل حضوره في كوميديا هذا العام

المصدر: حياة الحرزي - دبي

في الوقت الذي كشفت المواقف والأحداث، التي أفصح عنها المسلسل الجديد «أحسن أب» للثنائي أحمد محيي ومحمد المحمدي، والمخرج معتز التوني، عن مغامرة فنية ناجحة إلى حد ما، مقارنة بالأعمال الماضية، في حين شكّل انضمام الطفل، كريم حسين، للمسلسل مفاجأة العمل الأكبر، وأحد أكثر عوامل تحقيقه متابعة أعلى، وذلك بعد أن كشف حضوره على الشاشة عن موهبة فنية فذة جذبت إليها أنظار الكثيرين وإشادتهم، وكان أبرزهم ما أعلنه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، عبر خاصية ستوري على منصة «إنستغرام»، الذي بيّن اهتمامه بالمسلسل الكوميدي ومتابعته له في رمضان.

محتال ظريف

في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم علي ربيع شخصية الشاب المحتال (مختار)، الذي يفشل كل مرة في تحقيق حلم الثراء الذي يبتغيه للتخلص من بخل والده، إلى أن يقرر المشاركة في مسابقة تلفزيونية لاختيار أحسن أب، فيعمد، بالتعاون مع صديقه، إلى الاستعانة بأحد أطفال الشوارع (زيكو الذي تم تشغيله في التسول)، وإقناعه بتجسيد دور ابنه (مدثر) لحيازة الجائزة، وانتحال شخصية مدرس التاريخ، عبدالحفيظ الغرباوي. من ثم تبدأ سلسلة مشوقة من الأحداث والمفارقات التي نجح علي ربيع في تقديمها بالمشاركة مع الطفل كريم حسين، وصولاً إلى الظفر بالجائزة الكبرى وقرار كشف أوراقه أمام لجنة التحكيم، لإنقاذ الأطفال المجندين عنوة في مهنة التسول مِن براثن مَن يقوم باستغلالهم.

حضور لافت

لفت علي ربيع الأنظار إلى موهبته الفنية من خلال عدد من المشاركات المسرحية الأولى في جامعة القاهرة، قبل أن يلتحق بالدفعة الثالثة لمركز الإبداع مع الفنان خالد جلال، ثم بمشروع «تياترو مصر» بطلب من الفنان أشرف عبدالباقي، وينطلق من ثم في عالم النجومية والأضواء مقدماً عشرات الأعمال الكوميدية في المسرح والسينما والتلفزيون، فيما أتيحت له فرصة العمل مع النجم المصري، عادل إمام، في مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» ومسلسل «فلانتينو»، ومع أحمد مكي في مسلسل «الكبير أوي» في موسميه الثالث والرابع، ومع إيمي سمير غانم في مسلسل «لهفة» رمضان 2015.

أما أدوار البطولة فكانت في مسلسل «سك على أخواتك»، رمضان 2018، ومسلسل «فكرة بمليون جنيه» رمضان 2019، ومسلسل «عمر ودياب» مع مصطفى خاطر، ومسلسل «سبع البرمبة» مع أشرف عبدالباقي رمضان 2020، وصولاً إلى مسلسل «أحسن أب» هذا العام.

بـ15 حلقة تلفزيونية دخل النجم المصري، علي ربيع، الماراثون الرمضاني لهذا العام، ليسجل نجاحاً بدا فارقاً على الشاشة الفضية، من خلال عمل طريف وممتع ارتقى إلى توقعات الباحثين عن الكوميديا الخفيفة، وتجلى بشكل أوضح في المشهد الدرامي العام في مصر، الذي لم تسجل فيه الكوميديا هذا الموسم حضوراً لامعاً مثل ذي قبل، بعد أن خصص لها صناعها ثلاثة أعمال فحسب.

لفت علي ربيع الأنظار إلى موهبته الفنية من خلال عدد من المشاركات المسرحية الأولى في جامعة القاهرة.

في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم علي ربيع شخصية الشاب المحتال «مختار»، الذي يفشل كل مرة في تحقيق حلم الثراء.

سلسلة مشوقة من الأحداث والمفارقات التي نجح علي ربيع في تقديمها بالمشاركة مع الطفل كريم حسين.