«مستر بيكر» في رمضان: كعكة التمر وبسكويت في القهوة

المصدر: الإمارات اليوم

طرح «مستر بيكر»، المتجر الشهير للكيك والحلويات، تشكيلة من أشهى أصناف الكيك وأطباق الحلوى وكعك الحليب، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتضم التشكيلة التي يقدمها مستر بيكر احتفالاً بالشهر الكريم، كعكة التمر المميزة بـ137 درهماً، والتي تأتي بنكهتين محليتين أصليتين، هما التمر والفستق. وتأتي كعكة التمر الطرية مغطاة بطبقة من الكراميل، يعلوها الفستق وموس الشوكولاتة البيضاء، وهي متوافرة أيضاً كحلوى صغيرة الحجم مقابل 16 درهماً. وللتمتع بتناول وجبة إفطار مثالية، يوفر مستر بيكر أطباق حلوى الفستق المستلهمة من المنطقة، والتي تتميز بطبقات من الفستق الطري، وكريمة الزعفران غنية النكهة، مغطاة بطبقة من الكريمة المخفوقة بالزعفران ومزينة بأوراق الفضة والفستق. وتأتي أطباق الحلوى كذلك بنكهات شهيرة من ضمنها التيراميسو، مع موس ماسكاربوني الكريمي وبسكويت محلي الصنع منقوع في القهوة ومغطى بمسحوق الكاكاو. وإذا كنت تبحث عن حلوى خفيفة، فإن طبق حلوى التوت مع الفانيليا يعد خياراً مذهلاً مع كيك إسفنجي بنكهة الفانيليا وصلصة الكاسترد وخشاف التوت المختلطة مع الكريمة المخفوقة وقطع التوت الطازج. وبغض النظر عن النكهة المفضلة لديك، فإن هذه التشكيلة تعد من أطباق الحلوى الكلاسيكية ذات المذاق اللذيذ الذي لا يقاوم، ويمكن الحصول عليها مقابل 126 درهماً فقط.

ويمكن تقديم تشكيلة مستر بيكر من كعكات الحليب كتحلية طرية تذوب في الفم بعد وجبة الإفطار، وهي متوافرة بمجموعة متنوعة من النكهات بما فيها الورد والزعفران والفانيليا، بسعر 25 درهماً، وتوفر هذه الشكيلة قيمة حقيقية لا مثيل لها، ويتم تسليمها في صناديق أنيقة الشكل وشفافة، ما يجعل منها خياراً رائعاً كهدية في الأمسيات الرمضانية، كما يمكن توصيلها إلى المنزل.

وتتوافر تشكيلة أطباق الكعك والحلويات اللذيذة من مستر بيكر طوال شهر رمضان الفضيل، وبمقدور الزبائن الحصول عليها من متاجر مستر بيكر البالغ عددها 19 متجراً. كما يمكن توصيل هذه الأصناف الاستثنائية حتى باب المنزل.