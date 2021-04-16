أين تذهب.. «تايكو دبي».. إفطار يدللحواس الذواقة

كشف مطعم تايكو دبي عن إطلاق تجربة إفطار استثنائية تتيح للذواقة الاستمتاع بنكهات مبتكرة تفوق توقعاتهم. ويقدم المطعم الذي انطلق على أيدي شيلو فان كوفوردن، الشيف التنفيذي الرائد في عالم الطهي والمعروف بموهبته المذهلة وشغفه بتحضير أطباق أصيلة وفريدة، قائمة إفطار مؤلفة من ثلاثة أطباق شهية، ليدلل حواس الذواقة ويلبي رغبات الزوار من مختلف الجنسيات طوال شهر رمضان المبارك، حيث يقدم تشكيلة من الأطباق الأصيلة المستوحاة من مطبخ الشرق الأقصى، وباقة من المأكولات الغنية بالنكهات الفريدة المحضرة ببراعة، لتعكس ثقافة المطبخ الآسيوي والشرق أوسطي.

وتحتوي الأطباق المبتكرة على مكونات خاصة ومميزة، حيث تم إعدادها بلمسات إبداعية عصرية باستخدام مجموعة متنوّعة من تقنيات الطهو التقليدية والمعاصرة، وتقدم قائمة الإفطار تشكيلة من الخيارات المميزة التي تضم الفلافل بصلصة الواسابي، إلى جانب طبق الكسكس مع سرطان البحر وهو عبارة عن لحم سرطان البحر الطري المتبل بالبهارات العربية المعتدلة، ويُقدم مع الكسكس التقليدي.

فيما تشمل الأطباق الرئيسة باقة متنوعة من المأكولات الفاخرة، من بينها برياني بلحم واجيو، الطبق الإماراتي التقليدي المحضر بأسلوب عصري، إضافة إلى طبق الدجاج الصغير المتبل بصلصة الميسو والرمان. وتأتي جميع المقبلات مع طبق الهليون بالطحينة المكون من الهليون الطازج المشوي مع قليل من صلصة الطحينة لتقدم للذواقة وجبة خفيفة وصحية. ويحلو الختام مع الحلويات اللذيذة مثل حلوى أم علي الشهيرة بشاي ماتشا التي تُقدم مع الآيس كريم بالتمر.