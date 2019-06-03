صيف ملوّن بالفعاليات في جزيرة النور

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة النور، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية والثقافية في الشارقة، أنها ستنظم صيفاً حافلاً بالفعاليات والنشاطات الترفيهية والتعليمية الممتعة، خلال الفترة من الثامن من يونيو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل.

وقال المدير العام لجزيرة النور، محمود راشد السويدي: «يأتي تنظيم هذا البرامج والفعاليات التعليمية الترفيهية، في إطار حرص جزيرة النور على إثراء تجارب الزوار والمقيمين في الإمارة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من العطلة الصيفية الطويلة، إذ يمكن لجميع أفراد العائلة والأصدقاء الاستمتاع بورش العمل الإبداعية الملهمة التي تصقل مواهبهم، وتعمل على اكتسابهم مهارات جديدة، من خلال النشاطات التي تجمع بين الفائدة والمتعة».

وتتضمن الفعاليات - التي تستضيفها الجزيرة وتقام في مقهى النور - سلسلة من ورش العمل الفنية والإبداعية، مثل تزيين الكب الكيك، وفعاليات الفنون والحرف، التي تقام طوال أيام الأسبوع، في حين تقام ورش عمل فنّ اللاتيه أيام السبت فقط. وضمن سلسلة الأنشطة الفنية والحرف اليدوية، تنظم الجزيرة فعالية «#لوّن_مجموعتنا» للمشاركين من جميع الفئات العمرية، للاستمتاع على مدى ساعة كاملة بتلوين لوحاتهم الخاصة وأخذها معهم إلى المنزل، بينما توفر فعالية «ارسم معنا» للمشاركين كل ما يحتاجون إليه من أدوات ومواد لرسم لوحاتهم، ورسوم هذه الورشة مدرجة في تذكرة بيت الفراشات.

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الجاري ينطلق البرنامج الذي يستمر حتى 31 أغسطس المقبل.