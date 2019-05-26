1000 صندوق تذكاري لإحياء ذكرى يوم زايد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحت شعار «حب ووفاء لزايد العطاء»، نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مبادرة مجتمعية لإحياء ذكرى «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تقوم بها دائرة الخدمات الاجتماعية خلال شهر رمضان، والتي شملت فرحة عيد، وبركة الدار، والمحاضرات الدينية، والبرامج والأنشطة التطوعية.

وتضمنت مبادرة «حب ووفاء لزايد العطاء» توزيع 1000 صندوق تذكاري على أفراد المجتمع على مستوى إمارة الشارقة، حيث استقطبت المبادرة متطوعي الدائرة لتجهيز الصناديق وتوزيعها.

كما واكبت الدائرة هذا اليوم الإنساني بإقامة عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية نفذتها إدارة التثقيف الاجتماعي على مستوى عدد من المؤسسات في مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، والبطائح، ومليحة، وخورفكان، وكلبا، والمدام، ودبا الحصن.

المبادرة نفذتها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. من المصدر