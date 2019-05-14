«المجاز» أجواء عائلية وروحانية في رمضان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفاءً بشهر رمضان الكريم، طرحت واجهة المجاز المائية، لروادها سلسلة من العروض المتنوعة والسحوبات، وتدعو المقيمين والزوار لاغتنام هذه الفرصة للاستمتاع بالأجواء العائلية والروحانية، التي توفرها لهم طيلة أيام الشهر الفضيل.

وتستقبل الواجهة زوارها بحلة رمضانية زاهية، وأضواء ملونة تُزين أروقتها، وتقدم مشاهد تنشر البهجة بين الزوار، الذين يتوافدون إليها للاستمتاع بأجواء روحانية وإيمانية تسودها المحبة والمودة، وقيم التسامح والتراحم التي تمثل الجوهر الحقيقي للشهر الكريم.

وتقدم الواجهة، التي تتميز بإطلالتها الخلابة على بحيرة خالد، لروادها تجربة تذوق متميزة في رمضان، حيث تتيح المطاعم والمقاهي المنتشرة بين أرجائها لزوارها فرصة الاستمتاع بباقة متنوعة من عروض الإفطار المتميزة من مختلف الأطباق والمشروبات والحلويات الشرقية والعالمية حتى منتصف الليل، ضمن أجواء عائلية رائعة.

كما توفر فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة عند إنفاق 100 درهم وما فوق، في مطاعمها ومقاهيها، حيث يتاح لهم فرصة الدخول في السحب الأسبوعي للفوز بجوائز مالية وإقامات فندقية، إلى جانب الاستمتاع بكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، عبر المجلس الرمضاني الذي تنظمه الواجهة طيلة أيام الشهر الفضيل.

وللعام الثامن على التوالي، يعيش زوار الواجهة يومياً تجربة مدفع الإفطار، أحد أشهر التقاليد والموروثات الشعبية الأصيلة المتبعة للإعلان عن حلول موعد الإفطار، وذلك قبل اختراع ساعات اليد والحائط، وانتشار الوسائل الحديثة، ما يتيح للمقيمين والزوار الفرصة لمشاهدة طقوس إطلاق مدفع الإفطار، وتوثيق الذكريات الرمضانية الجميلة على إيقاع المدفع المهيب.

وقالت مديرة واجهة المجاز المائية مروة عبيد الشامسي: «نجدد ترحيبنا هذا العام بضيوف ورواد واجهة المجاز المائية، الذين نوفر لهم فرصة الاستمتاع بتناول إفطار رمضاني في أجواء عائلية مميزة، توفرها سلسلة المطاعم المنتشرة في باحات الواجهة، فضلاً عن الاستمتاع بالمناظر الجميلة والساحرة على امتداد بحيرة خالد، والاستفادة من العروض والسحوبات الرمضانية التي ننظمها خصيصاً لزوارنا على مدار الشهر الكريم».