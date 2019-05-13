«ليالي رمضان في القصباء» تحف وحِرَف وحنّاء وألعاب للأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم القصباء، الوجهة الثقافية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، «ليالي رمضان في القصباء»، احتفاء بشهر رمضان المبارك، متضمنة أنشطة تراثية وترفيهية بالتعاون مع «آرت فيرف»، في الفترة بين 16 و25 مايو الجاري.

وينتشر في القصباء، خلال هذه الفعالية، نحو 20 كشكاً لبيع الملابس والإكسسوارات والتحف اليدوية والهدايا التذكارية، إلى جانب منصات مخصصة للحرف اليدوية ومنطقة ألعاب للأطفال، وأكشاك مخصصة للحناء والتلوين على الوجه.

وتدعو القصباء المقيمين والزائرين من مختلف أنحاء العالم، لقضاء ليالٍ رمضانية في أجواء أسرية، من السادسة مساء حتى 11 قبل منتصف الليل، حيث توفر لهم فرصة الاستمتاع بتجربة مجتمعية فريدة من نوعها خلال الشهر الفضيل.

وقالت مدير عام القصباء، خلود سالم الجنيبي: «تفخر القصباء بكونها وجهة ثقافية وعائلية متكاملة، تجمع الناس من مختلف الجنسيات والثقافات، وفي إطار حرصنا على مشاركة الجمهور في مختلف المناسبات الدينية والثقافية، نظمنا سلسلة من الفعاليات المتنوعة ضمن أجواء تفاعلية».

وترتدي القصباء خلال الشهر المبارك حُلة رمضانية زاهية، حيث اكتسى الجسر الرئيس فيها بالزينة الرمضانية ترحيباً بضيوفها، للاستمتاع بمناظرها والأجواء الأسرية التي تتميز بها.

وتوفر القصباء لزوارها مجموعة من منافذ بيع الوجبات الخفيفة ومتاجر العصائر والمرطبات والحلويات وبائعي الآيس كريم، كما توفر تشكيلة واسعة من الأطباق لوجبتَي الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم، حيث تزخر بمجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العربية والعالمية المنتشرة على طول ممراتها وضفافها.