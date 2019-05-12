19 برنامجاً بروح رمضانية على شاشة تلفزيون دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت شعار «معاً في رمضان»؛ تتزين شاشة تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، بـ19 برنامجاً ثقافياً ودينياً واجتماعياً، تحمل رسائل إنسانية، وجرعة دينية وثقافية بشكل يتماشى مع أجواء الشهر الفضيل.

ويأتي في مقدمة البرامج الخاصة بالشهر الفضيل، الحلقات اليومية المستوحاة من كتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بطريقة مبتكرة وبتقنية الرسوم المتحركة، والتي يروي من خلالها قصة بناء دبي المدينة والإنسان، على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

ويعود الأديب والباحث جمال بن حويرب، في الموسم العاشر من برنامجه الثقافي «الراوي» متناولاً في كل حلقة شخصية عامة أثرت بشكل إيجابي في جانب من جوانب الحياة في الإمارات خصوصاً، والخليج عموماً.

ويواصل علي آل سلوم، في الموسم السادس من برنامج «دروب»، تقديم رسالة إنسانية وثقافية وسياحية، تعتمد على عناصر التشويق والإثارة والإلهام، من خلال إبراز مجموعة من المُثل الأخلاقية والحضارية التي لا تميز جهة أو طائفة أو بلداً، بقدر ما تميز الحضارة الإنسانية ككل، من أجل ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر.

وتطلّ رؤى الصبان في موسم جديد من برنامج المسابقات «آخر كلام»، برؤية ترفيهية ترويجية لإمارة دبي، من خلال تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية التابعة لشركة «مراس».

ويتابع جمهور قناة سما دبي، خلال رمضان، الموسم الثاني من برنامج «المرتل»، المتخصص باختيار أجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم، والذي يضم لجنة تحكيم تتكوّن من القراء: مشاري بن راشد العفاسي، وعبدالرزاق الدليمي، وأسامة الصافي.

وبحلة جديدة يأتي الموسم الجديد من «المندوس»، البرنامج الاجتماعي والتفاعلي المنوّع في قالب تراثي، مع عبدالله إسماعيل، جامعاً بين الترفيه والحياة الاجتماعية، في إطار واحد يسعى إلى تجسيد الطابع الرمضاني في دولة الإمارات، من خلال مناقشة الموضوعات الاجتماعية والتراثية، واستضافة مجموعة من المسؤولين والمبدعين وكبار المواطنين للتحاور معهم، كما تتخلل البرنامج مسابقات ترفيهية، وجوائز منوّعة على الهواء مباشرة.

ويقدم مروان الحل «المجلس الرمضاني»، كل يوم جمعة، مسلطاً الضوء على ما يدور في المجالس من أنشطة وفعاليات وحوارات مع كل أطياف المجتمع الإماراتي، بما يعكس روح التآلف والتأخي والتسامح التي يتمتع بها هذا المجتمع. وأعلن تلفزيون دبي أنه يمكن للمشاهدين العرب في أوروبا والأميركتين وآسيا وأستراليا متابعة البث التلفزيوني الجديد لقناة دبي إنترناشيونال، على القمرين الاصطناعيين Hotbird وAsiasat.

«سوالف صالحة»

للمرة الأولى تقدم قناة سما دبي مجموعة رسوم متحركة كوميدية، مقتبسة من المواقف الأكثر شعبية في المسلسلات الإماراتية والخليجية، إذ تطل تحت عنوان «سوشيال كوميديا» يومياً. كما يقدم الفنان مروان عبدالله، «سوالف صالحة» البرنامج الحواري الذي يندرج في إطار ثقافي فني ترفيهي.