المهرجان الرمضاني.. «إفطار صائم» وتراث وفعاليات للأطفال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات المراكز النسائية، التابعة لنادي تراث الإمارات، ضمن المهرجان الرمضاني الـ14، والتي تستمر حتى 20 رمضان الجاري.

واستهلّ المهرجان بباقة فعاليات تنوعت بين الحرف الشعبية والندوات الدينية والثقافية، بالإضافة إلى فعاليات خاصة بالأطفال.

وقالت رئيسة قسم الأنشطة النسائية في إدارة الأنشطة بنادي تراث الإمارات، فاطمة التميمي، إن المراكز النسائية تقدم مجموعة من الفعاليات الرمضانية الدينية والخيرية والثقافية، مشيرة إلى أن من بين أبرز الفعاليات المحاضرات الدينية والإفطارات الجماعية وتوزيع الوجبات، والورش التراثية، بالإضافة إلى فعاليات خاصة بالموظفات والطالبات التابعات للمراكز النسائية.

وقدّم مركز أبوظبي النسائي أنشطة رمضانية، بدأت بتجربة محفظة القرآن الكريم، من خلال تحفيظ وتلاوة القرآن، وشرح العديد من الآيات القرآنية. وعرّف المركز بالجوائز التي حصل عليها نادي تراث الإمارات، ومن أهمها: جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي لعام (2017-2018) في مجال «أفضل الممارسات صوناً للتراث الثقافي.. الممارسات المحلية»، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، بمبادرة تراثنا هويتنا لعام (2018-2019). بينما استهل مركز العين النسائي الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين ضمن مشروع إفطار صائم، الذي يطلقه المركز كل عام، ووزعت وجبات على عمال ومحتاجين، كمبادرة خيّرة تهدف إلى التواصل، وزرع المحبة بين الفئات المختلفة.

وشارك المركز أيضاً مؤسسة التنمية الأسرية (مركز رماح) في الحملة التوعوية الأولى لدعم استقرار الأسر الناشئة، من خلال ركن تراثي لزينة المرأة، وركن صور للألعاب الشعبية، وركن للقهوة العربية، وعرفت المشرفات الزوّار والحضور بملامح من التراث الإماراتي العريق.

ونظم مركز السمحة النسائي ورشة خاصة لطالبات المركز، أطلق عليها اسم «أهلاً رمضان»، وتنوّعت أنشطتها ما بين الحرف اليدوية مثل التلي والغزل والسدو والأكلات الشعبية، وألعاب شعبية خاصة للطالبات.

20

رمضان؛ تختتم فعاليات

المهرجان في المراكز

النسائية التابعة لنادي

تراث الإمارات.