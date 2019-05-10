«بومباي براسيري».. نكهات شهية في رمضان

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلن مطعم «بومباي براسيري» في فندق تاج دبي، وجهة الضيافة الهندية الحائزة أهم الجوائز المرموقة في القطاع، عن تقديمه تجربة إفطار رمضانية مميزة تم تصميمها بعناية فائقة خصيصاً لشهر رمضان المبارك، وتم إعدادها بوحي من المزيج الثقافي والعادات والتقاليد والنكهات الفريدة التي لطالما ميزت الحضارة الهندية العريقة. وتستلهم قائمة الطعام أطباقها العريقة من موائد الإفطار العريقة في القرون الوسطى، انطلاقاً من مطابخ شاه مير الفاخرة في شمال الهند، مروراً بمطابخ الجيش التغلقي في مدينة دولة أباد، وصولاً إلى أراضي النواب في مدينة أركوت ضمن ولاية تاميل نادو. ويدعو المطعم زواره للذهاب برحلة خيالية في عالم المأكولات تعكس الذوق الفريد الذي تتميز به الهند، حيث يكشف طهاة «بومباي براسيري» أسرار المطابخ الإمبراطورية التي انتشرت تدريجياً لتصل إلى جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى بوراني دلهي وأجمير. وتعتمد القائمة على مزيج من المكونات المحلية وتقنيات الطهو التقليدية التي تشتهر بها العديد من المناطق الجغرافية المنتشرة على امتداد شبه القارة الهندية.

وهكذا يبدع المطعم وجبات إفطار مصممة خصيصاً بأسلوب يتغنّى بالنكهات الشهية والأطباق الكلاسيكية طوال الشهر المبارك. ومنها طبق «كابرجاه» المبتكر على الطريقة الكشميرية، وطبق «أنجارا»، إضافة إلى طبق الروبيان بالكاري، بينما تضمّ الأطباق الرئيسة «بانير دو بيازا» المكوّنة من جبنة حلوم وبصل يتم تقديمه بالطريقة التي سادت أيام شاه جاهان، و«جاريس» المكوّن من لحم ضأن مطهو على نار هادئة مع القمح والبصل المكرمل، ويحلو ختام الإفطار مع مجموعة من أطايب التحلية.

السعر 195 درهماً للشخص الواحد مقابل قائمة طعام مؤلفة من ثلاثة أطباق.