المصدر: مروة سليم - دبي

هل تجب الزكاة على أموال القروض؟

في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

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هل تجب الزكاة على أموال القروض؟

في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/bUa9olw8HG — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 19, 2022

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