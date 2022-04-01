المصدر: مروة سليم _دبي

ورد سؤال لموقع الإمارات اليوم من متابعة تستفسر من خلاله هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

وكيف يبرؤ ذمته قبل صيام رمضان الحالي؟

وفي مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

وكيف يبرؤ ذمته قبل صيام رمضان الحالي؟ ٢/١ #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم #فتاوى pic.twitter.com/dY3cHZsIDF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 1, 2022