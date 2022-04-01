هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

المصدر:
  • مروة سليم _دبي
التاريخ:

ورد سؤال لموقع الإمارات اليوم من متابعة تستفسر من خلاله هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

وكيف يبرؤ ذمته قبل صيام رمضان الحالي؟

وفي مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

 

 

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