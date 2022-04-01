هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟
ورد سؤال لموقع الإمارات اليوم من متابعة تستفسر من خلاله هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟
وكيف يبرؤ ذمته قبل صيام رمضان الحالي؟
وفي مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.
هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 1, 2022
وكيف يبرؤ ذمته قبل صيام رمضان الحالي؟ ٢/١ #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم #فتاوى pic.twitter.com/dY3cHZsIDF