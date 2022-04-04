المصدر: مروة سليم - دبي

هل يجوز ختم القرآن الكريم من خلال مجموعات عبر "واتس أب" في الفيديو المرفق اجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

الإجابة في الفيديو المرفق.

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ماحكم من كان لا يصوم رمضان بدون عذر وكيف يقضي ما عليه من أيام وما كفارة افطاره؟

هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

ويقدم موقع الإمارات اليوم خدمة تلقي استفساراتكم وأسئلتكم الدينية من خلال رسالة صوتية عبر واتس أب الإمارات اليوم 0501065704.

وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..

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