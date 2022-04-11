المصدر: مروة سليم - دبي

هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف بدون وضوء؟

وهل تصح قراءة القرآن الكريم من الموبايل أثناء الحيض؟

في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

هل تصح قراءة القرآن الكريم من الموبايل أثناء الحيض؟

في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/QqPWfIHSvZ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 11, 2022

هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف بدون وضوء؟ في مقطع الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/zJraUQrvod — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 11, 2022

هل يجوز للمرأة الغير محجبة الخروج في نهار رمضان بدون "شيلة"؟

هل يجوز عقد القران عن طريق الهاتف؟

هل يجوز اخراج الزكاة للأخ أو للأخت؟

هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

ماحكم من كان لا يصوم رمضان بدون عذر وكيف يقضي ما عليه من أيام وما كفارة افطاره؟

هل يجوز ختم القرآن الكريم من خلال مجموعات عبر "واتس أب"

ويقدم موقع الإمارات اليوم خدمة تلقي استفساراتكم وأسئلتكم الدينية من خلال رسالة صوتية عبر واتس أب الإمارات اليوم 0501065704.

وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..

نرجوا ارسال الأسئلة والاستفسارات برسالة صوتية فقط عبر رقم الواتس أب الموضح أعلاه على أن لا تتعدى مدة الرسالة الصوتية دقيقة واحدة فقط، لنتمكن من خدمتكم جميعاً.

وسنقوم بنشر الأسئلة والإجابات المرسلة عبر موقع الإمارات اليوم ومنصات التواصل الإجتماعي فيس بوك، تويتر وانستغرام، مع الإحتفاظ بخصوصية المُرْسِلْ.