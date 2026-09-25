«جمارك دبي» تمدد تعليق الرسوم 60 يوماً إضافية

أعلنت دائرة جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم (17/2026) الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2026، التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وذلك في إطار مبادراتها لتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المتعاملين، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز انسيابية حركة التجارة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة.

ويشمل الإعلان، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية التي ينتهي وضعها المعلق بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 أكتوبر 2026، والمتعلقة بالاستيراد بقصد إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.

وبموجب الإعلان، يتم تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية على البيانات الجمركية المشمولة لمدة 60 يوماً إضافية، ليصبح إجمالي مدة التعليق 180 يوماً، على أن يبدأ سريان التمديد اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.

كما يجوز لـ«جمارك دبي»، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، تمديد المدة المحددة في الإعلان، على أن يستمر العمل بالتمديد إلى حين صدور إعلان جمركي لاحق يقضي بوقف العمل به أو إنهائه.

ويُعمل بالإعلان اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُطبق بصفة مؤقتة على البيانات الجمركية المشمولة بأحكامه، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه، كل فيما يخصه.