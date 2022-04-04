هل يجوز اخراج الزكاة للأخ أو للأخت؟

المصدر: مروة سليم - دبي

هل يجوز اخراج الزكاة للأخ أو الأخت؟

في الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

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هل يجوز اخراج الزكاة للأخ أو الأخت؟

في الفيديو المرفق إجابة كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد. #الإمارات_اليوم #رمضان #رمضان_كريم pic.twitter.com/TodGbvfj3S — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 4, 2022

هل يجوز أن يأتي رمضان جديد دون قضاء أيام على مفطر؟ وهل هذا يعد اثماً؟

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