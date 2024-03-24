أطعمة تؤثر في امتصاص هرمون الثيروكسين

تؤثر بعض الأطعمة بالسلب في امتصاص هرمون الثيروكسين، الذي يتم استخدامه لعلاج القصور الوظيفي للغدة الدرقية، حسب الجمعية الألمانية للتغذية. وأوضحت الجمعية أن هذه القائمة تشمل الأطعمة الغنية بالألياف مثل خبز الحبوب الكاملة أو الموسلي، وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل الحليب ومنتجات الألبان)، وفول الصويا ومنتجات الصويا (مثل التوفو)، إضافة إلى الجوز والقهوة. وأضافت أن هذا الأمر لا يعني ضرورة الاستغناء التام عن هذه الأطعمة، وإنما ينبغي وجود فجوة زمنية بين تناولها وتناول هرمون الثيروكسين، إذ ينصح الأطباء بتناول أقراص هرمون الثيروكسين قبل الإفطار بـ30 إلى 60 دقيقة على الأقل، مع مراعاة تناول الأقراص بالماء فقط وليس بواسطة مشروبات أخرى.