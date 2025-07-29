السيطرة على الحرائق في اليونان

ذكرت شبكة «إي آر تي نيوز»، أمس، أنه تمت السيطرة على الحرائق المستعرة في اليونان أو إخمادها بالكامل، وأضافت الشبكة أن أفراد الإطفاء مازالوا يحاولون إخماد الحرائق في منطقة قليلة السكان في شمال غرب البلاد، واندلعت حرائق كبرى عدة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في شمال أثينا، بالإضافة إلى جزر كريت ووابية وكيثيرا وشبه جزيرة بيلوبونيز، وتم نقل العشرات إلى المستشفى بعد إصابتهم بمشكلات تنفسية، كما تم إخلاء عدد كبير من القرى.

وحذرت هيئة الحماية المدنية وقطاع الإطفاء من أن خطورة اندلاع الحرائق الأيام المقبلة مازالت مرتفعة، وساعد الجفاف الحالي المستمر والرياح القوية على تحول الحرائق الصغيرة إلى حرائق كبيرة.