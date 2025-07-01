موافقة مسبقة للتعاقد مع الدعاة والمشاهير في الكويت

حدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، في تعميم رسمي إلى الجمعيات الخيرية، ضوابط جديدة لجمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها.

وجاء في القرار المشتمل على الضوابط: «إنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات، شريطة الالتزام بضوابط وتعليمات، منها: التزام جمع تبرعات لمصلحة المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي، وعدم إنشاء أية روابط لجمع التبرعات لمصلحة وسطاء، كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط». ويتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة داخل البلاد وخارجها، وحظر التعاقد مع أية شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات. وشددت الوزارة على حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مع تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد، ونوع الخدمة المقدمة، والقيمة المالية للتعاقد. عن «القبس» الكويتية