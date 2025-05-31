تعثر المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن المحادثات التجارية مع الصين «متعثرة قليلاً»، واقترح أن يتدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في المحادثات.

وأضاف بيسنت لشبكة «فوكس نيوز»: «أعتقد أننا سنجري المزيد من المناقشات معهم في الأسابيع المقبلة، وأعتقد أنه قد يكون هناك - في مرحلة ما - اتصال هاتفي بين الرئيسين ترامب وبينغ».

وكانت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم اتفقتا أخيراً على تعليق الرسوم الجمركية «المتبادلة» لمدة 90 يوماً، ما مثّل خفضاً للتصعيد في خضم حرب تجارية بعد محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين في جنيف.