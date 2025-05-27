العام الدراسي المقبل في الكويت بمناهج جديدة

في إطار استكمال مشروع تطوير المناهج الدراسية، وجّه وزير التربية الكويتي، جلال الطبطبائي، بالبدء فوراً في تأليف المناهج الجديدة لكل المواد الدراسية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع للعام الدراسي المقبل، وذلك عقب مراجعة واعتماد المصفوفات التعليمية المقدمة من فرق العمل التخصصية، وأكّد الطبطبائي، خلال اجتماعه مع موجهي عموم المواد الدراسية، أن عملية التأليف يجب أن تستند إلى معايير علمية وتربوية واضحة، مع التركيز على الترابط الموضوعي والتكامل بين المواد الدراسية، لاسيما بين مواد الاجتماعيات، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، بهدف ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الطلبة.

وشدّد على أهمية امتداد هذا التكامل إلى المواد الفنية والمهارية، مثل التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والتربية البدنية، من خلال أنشطة تطبيقية تعكس المفاهيم الأدبية والوطنية بصورة إبداعية وتفاعلية، تسهم في تكوين شخصية متكاملة ومتزنة لدى المتعلمين.

وأوضح الطبطبائي أن فِرَق العمل المتخصصة بتأليف المناهج، ستتكوّن من كوادر وطنية من الميدان التربوي، تشمل موجهين، ومديري مدارس، ورؤساء أقسام، ومعلمين من أصحاب الكفاءة والخبرة. عن «القبس» الكويتية