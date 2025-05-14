تخفيض التوقعات لركود في أميركا

خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لركود في الولايات المتحدة من 45% إلى 35%، ليصبح أول مؤسسة تفعل ذلك بعد أن عزز تعليق الرسوم الجمركية مؤقتاً مع الصين، الآمال في تهدئة الحرب التجارية العالمية بعض الشيء.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، أول من أمس، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير على واردات كل منهما لمدة 90 يوماً، وخفضت أميركا رسومها الجمركية على البضائع الصينية إلى 30% من 145%، فيما خفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%.

وقال البنك، في مذكرة، إنه رفع أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2025.