ماكرون يستقبل الشرع اليوم

أعلن قصر الإليزيه، أمس، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيستقبل في باريس، اليوم، أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «سيؤكّد مجدداً دعم فرنسا لبناء سورية جديدة حرة ومستقرة، وذات سيادة تحترم كل مكوّنات المجتمع السوري».

وأضافت أن «هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية»، مؤكدة أن ماكرون سيكرر «مطالبه للحكومة السورية وفي مقدمتها استقرار المنطقة، خصوصاً لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب».