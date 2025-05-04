إسبانيا مطالبة برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3%

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للدفاع، أندريوس كوبيليوس، في مقابلة مع صحفية «إلباييس»، نشرت أمس، إنه سيكون على إسبانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في الوقت الذي تُذعن فيه دول أوروبية لضغوط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عليها، لإنفاق المزيد على الدفاع. ومن المتوقع أن تتفق 23 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومنها إسبانيا، خلال قمة الحلف في يونيو، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي فوق النسبة الحالية البالغة 2% من الناتج المحلي.

وقال كوبيليوس، إن «الهدف الجديد لمدريد سيكون إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، لدرء خطر تعرّض أوروبا لعدوان روسي».