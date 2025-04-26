سويسرا: واشنطن مهتمة بالتفاوض على «الرسوم»

أكّدت الرئيسة السويسرية، كارين كيلر سوتر، أن الولايات المتحدة مهتمة بالتفاوض سريعاً مع شركائها الاقتصاديين البارزين، بمن فيهم سويسرا، بعد فرض سلسلة من الرسوم الجمركية.

وقالت سوتر التي تتولّى أيضاً حقيبة المالية في بلدها خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «إثر الأزمة التجارية الناجمة عن تقلب مواقف الإدارة الأميركية، شعرنا بوضوح بأن الولايات المتحدة هي أيضاً مهتمة بالانفتاح على التفاوض مع الشركاء التجاريين البارزين، ونحن جزء من هؤلاء»، مشيرة إلى أن سويسرا هي من بين 15 شريكاً تجارياً تريد واشنطن التوصل إلى حل سريع معهم، لكن رغم ما يبذل من جهود، لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص.