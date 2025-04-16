ترامب يهاجم زيلينسكي مجدداً

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجدّداً عن إحباطه من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب سعي الأخير للحصول على مزيد من الصواريخ في الوقت الذي يحاول ترامب إنهاء الحرب بين كييف وموسكو، وقال الرئيس الأميركي لدى استقباله في المكتب البيضاوي رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، أول من أمس، إنّ زيلينسكي «يسعى دائماً للحصول على صواريخ، انظر.. عندما تبدأ حربا عليك أن تعلم أنك قادر على الانتصار، لا يمكنك أن تبدأ حرباً ضدّ من يفوقك حجماً بـ20 ضعفاً، ثم تأمل أن يعطيك الناس صواريخ»، وجاء تصريح ترامب ردّاً على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين بشأن رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على مزيد من الصواريخ.