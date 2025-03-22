باريس تستضيف قمة في 27 مارس لتجديد دعم أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد قمة في باريس في 27 مارس الجاري، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاء كييف.

وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل، أول من أمس: «سنعقد الخميس المقبل قمة لتحالف (العازمين)، الهدف منها تجديد الالتزام الصريح مع تفاصيل أكثر حول دعم أوكرانيا على المدى القصير».

وأضاف: «سنضع اللمسات الأخيرة على عملنا بشأن الدعم القصير الأمد للجيش الأوكراني والدفاع عن نموذج مستدام للقوات المسلحة الأوكرانية لمنع أي غزو روسي والضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الجيوش الأوروبية».

وتابع الرئيس الفرنسي: «سيتم الانتهاء من العملية بأكملها في الأيام القليلة المقبلة».

ويقود ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهوداً لتشكيل تحالف لدعم أوكرانيا منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفاوضات مباشرة مع روسيا الشهر الماضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأكد ماكرون: «بذلنا جهوداً حثيثة مع البريطانيين لإيجاد سبل لدعم وقف إطلاق النار»، مضيفاً: «هذا أمر مهم لضمان مصداقية أي وقف لإطلاق النار، متى ما تحقق». وأشار إلى أن القمة ستكون «فرصة لمناقشة هذه الأمور وضبطها بدقة».

واستضاف ستارمر، أول من أمس، محادثات مع نحو 30 من كبار المخططين العسكريين من دول مهتمة بالتحالف، قائلاً بعد ذلك إن «النية السياسية» للضمانات الأمنية لأوكرانيا تتحول إلى «حقيقة».

ولاتزال هناك تساؤلات حول ما يمكن أن يفعله هذا التحالف، بعد أن طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنهاء المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا كشرط لأي وقف للقتال.

ويقول كل من ستارمر وماكرون، إنهما على استعداد لنشر قوات في أوكرانيا.

لكن روسيا أعلنت أنها لن تقبل بأي وجود لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، كما أن واشنطن لم تعطِ أي مؤشر على استعدادها لدعم نشر جنود على الأرض.

إيمانويل ماكرون:

. سنضع اللمسات الأخيرة على عملنا بشأن الدعم القصير الأمد للجيش الأوكراني.