ترامب يوقع مرسوماً لإلغاء وزارة التعليم

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يرمي إلى إغلاق وزارة التعليم، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود، معترضاً على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، أول من أمس، التي حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس: «سنغلقها بأسرع وقت ممكن، فهي لا تفيدنا»، مضيفاً: «سنعيد التعليم إلى الولايات حيث ينبغي أن يكون».

وتعد هذه الخطوة الأكثر تطرفاً حتى الآن في عملية الإصلاح الحكومي التي يُجريها ترامب بمساعدة الملياردير إيلون ماسك الذي يدير وزارة الكفاءة الحكومية.