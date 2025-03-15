روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط

ذكرت أربعة مصادر مطلعة، أن روسيا تستخدم العملات المشفرة في تجارتها النفطية مع الصين والهند للالتفاف على العقوبات الغربية.

ولم يسبق أن أشارت تقارير إلى استخدام روسيا العملات المشفرة في تجارة النفط، رغم أنها تشجع علناً على استخدامها وسنت قانوناً، الصيف الماضي، يسمح بالدفع بالعملات الرقمية في التجارة الدولية.

وأفادت المصادر بأن بعض شركات النفط الروسية تستخدم «البتكوين» و«الإيثر» والعملات المستقرة، مثل «تيثر»، لتسهيل تحويل اليوان الصيني والروبية الهندية إلى الروبل الروسي، مضيفة أن هذا جزء صغير، لكنه متنامٍ من إجمالي تجارة النفط الروسية، الذي بلغ 192 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.