الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال

أمرت محكمة في سيؤول، أمس، بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال، يون سوك يول.

وكان فريق يول، القانوني تقدّم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكله موقوفاً، مشدداً على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها، لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيؤول المركزية: «من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه».

وأضافت المحكمة: «من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف».