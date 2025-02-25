«الأميركية للتنمية الدولية» تُسرّح 1600 موظف

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد»، التي فككها الرئيس دونالد ترامب، تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة، ووضع أغلب قوتها العاملة في إجازة إدارية.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني: «تبدأ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ خفض القوى العاملة، الذي سيؤثر في نحو 1600 موظف من موظفي (يو إس إيد) العاملين في الولايات المتحدة».

وسيتم وضع جميع الموظفين الآخرين، المعينين مباشرة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء أولئك المسؤولين عن «وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية أو برامج متخصصة».