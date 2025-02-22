أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون تعيين كاش باتيل مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي بغالبية ضئيلة، رغم الانتقادات القوية من المعسكر الديمقراطي وخارجه.

ومن أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، صوت 51 عضواً لمصلحة تثبيت باتيل في رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مقابل رفض 49 عضوا، بينهم امرأتان جمهوريتان.

وباتيل، المدعي العام الفيدرالي السابق البالغ 44 عاماً، يعتبر من أشد المؤيدين للرئيس دونالد ترامب، وقد واجه معارضة ديمقراطية شديدة، لاسيما بسبب دفاعه عن مثيري الشغب في «الكابيتول» ودعمه السابق لحركة «كيو آنون» التي تؤمن بنظريات شديدة التطرف.