أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أن وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك، سيكون لها «نفاذ واسع» إلى البنتاغون لاستهداف السياسات الديمقراطية، لاسيما تلك التي تشجع على التنوع.

وقال هيغسيث عبر منصة «إكس»، إن فريق ماسك «سيكون له نفاذ واسع إلى كل التدابير الأمنية بشأن المعلومات السرية».

وأضاف أن وزارة الكفاءة الحكومية ستعمل على «إيجاد التجاوزات وتحديد آخر مخلفات برامج جو بايدن والووك (نسبة إلى ثقافة الووك أو اليقظة حيال العنصرية والتمييز)، وكل السخافات حول التغير المناخي التي ليست في قلب مهمتنا والتي سنتخلص منها تالياً».

وفي رسالته المصورة، حمل هيغسيث أيضاً على معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية مفادها أنه أمر باقتطاعات في ميزانية البنتاغون، مؤكداً على العكس أن مبلغ 50 مليار دولار سينفق.

وشدد: «إننا نبتعد عن البرامج (الووك) لنكرس هذه الأموال لأولويات الرئيس ترامب: أميركا أولاً والسلام بالقوة»، مضيفاً: «نريد إعادة استثمار هذه الأموال الموجودة في بناء قوة تحمينا نحن الشعب الأميركي».