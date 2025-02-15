قاضٍ أميركي يأمر باستئناف تمويل «المساعدات الخارجية»

أظهرت وثيقة قضائية أن قاضياً اتحادياً أمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف التمويل لمئات من المنظمات العاملة في مجال المساعدات الخارجية، والتي قالت إنها تضررت بشدة من قرار تجميد شامل لمدة 90 يوماً.

ويمنع قرار المحكمة إدارة الرئيس الأميركي مؤقتاً من إلغاء تعاقدات ومنح موجهة للمساعدات الخارجية كانت سارية قبل تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي.

والحكم هو الأول في ما يتعلق بوقف قرار ترامب تجميد التمويل للمساعدات الخارجية. وجاء في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتان تعملان في مجال الصحة وتتلقيان تمويلاً أميركياً لبرامج خارج الولايات المتحدة.