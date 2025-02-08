الصين تأسف لانسحاب بنما من مبادرة الحزام والطريق

أعربت الصين أمس عن أسفها لقرار بنما الانسحاب من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية للبنى التحتية، إثر زيارة وزير الخارجية الأميركي للبلد الواقع في أميركا الوسطى، منددة بـ«عقلية الحرب الباردة» لواشنطن في المنطقة.

ويعد هذا المشروع الذي انضم إليه أكثر من 100 بلد محوراً أساسياً من الاستراتيجية الصينية الرامية إلى توسيع نفوذ بكين في الخارج، ويقضي بإقامة منشآت وبنى تحتية كمرافئ وطرقات وسكك حديد، لاسيما في الدول النامية، كما أنه يسهم في تأمين إمدادات الصين.

وأعلن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو، أول من أمس، رسمياً، انسحاب بلده من المشروع.

وجاء هذا الإعلان بعد بضعة أيام من زيارة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، كان الغرض منها احتواء ما تعتبره واشنطن نفوذاً صينياً على قناة بنما.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في إحاطة إعلامية أمس، إن بكين «تعترض بشدة على لجوء الولايات المتحدة إلى الضغط والإكراه لتقويض التعاون والازدراء به»، مضيفاً: «نأسف بشدة لإعلان بنما عدم تجديدها مذكرة الاتفاق مع الصين».

وأكد مولينو الخميس أن سفارة بلده في بكين «قدمت المستند» اللازم «للإعلان عن الانسحاب في مهلة 90 يوماً»، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ووصف روبيو قرار بنما بـ«الخطوة الكبيرة» لتوطيد العلاقات مع واشنطن.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية: «نأمل أن تقوم بنما باستبعاد التدخلات الخارجية واتخاذ القرار الصائب، واضعةً نصب عينيها الوضع العام للعلاقات الثنائية والمصالح الطويلة الأمد بين شعبينا».

وفي بيان صدر أمس أيضاً عن الخارجية الصينية، نددت بكين بـ«عقلية الحرب الباردة» التي تعتمدها الولايات المتحدة إزاء أميركا اللاتينية، معلنة أنها احتجت رسمياً على تصريحات لروبيو خلال زيارته إلى المنطقة.

وهدد روبيو خلال أول جولة قام بها منذ تولي منصبه باتخاذ تدابير فورية في حق بنما إذا لم تقم باحتواء النفوذ الصيني على القناة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن تصريحات روبيو «تنطوي على اتهامات لا أساس لها ضد الصين، وتتعمد زرع الشقاق بين الصين وبلدان أميركا اللاتينية»، منددة بـ«تدخل في الشؤون الداخلية للصين».

. إعلان الانسحاب جاء إثر زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى بنما.